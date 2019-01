V finalu je avstralsko-kitajska naveza s 6:3 in 6:4 premagala lanski zmagovalki in drugi nosilki, Madžarko Timeo Babos in Francozinjo Kristino Mladenović. Zmagovalki sta prejeli ček za 470.000 evrov.

Za 34-letno Stosurjevo je to tretji grand slam naslov v dvojicah po uspehih z Liso Raymond na OP ZDA 2005 in OP Francije 2006, leta 2011 pa je Avstralka osvojila tudi OP ZDA med posameznicami, ko je v finalu premagala ameriško zvezdnico Sereno Williams. Za njeno partnerko na tekmovanju Žangovo pa je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.