Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade POPRI je od leta 2014 z lokalne ravni preraslo v vseslovensko gibanje za prihodnost. Doslej je k sodelovanju pritegnilo 2852 mladih, ki so pripravili kar 1110 podjetniških idej, razdelanih v poslovni načrt. Pri tem jim je pomagalo 438 mentorjev v 236 izobraževalnih ustanovah. Tekmovanje spremljajo izobraževalni dogodki, ki mladim omogočajo pridobitev dodatnega znanja, izkušnje in dostop do mentorjev, ambiciozni mladi pa so tudi zanimiv kader za uspešna podjetja.

Načrtno vlaganje v razvoj veščin podjetnosti Primorski tehnološki park že več kot desetletje načrtno vlaga v razvoj veščin podjetnosti in samoiniciativnosti mladih s ciljem razviti generacije posameznikov, ki bodo znali svoje znanje in kompetence uporabiti na koristen način. »Z večdnevnimi pripravljalnimi delavnicami, kot sta Podjetniški eksperiment za osnovnošolce in Startup izziv za dijake, dajemo mladim priložnost, da razmišljajo o problemih posameznikov in družbe ter zanje na ustvarjalen, inovativen in podjeten način iščejo rešitve,« pravi Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka. Na tekmovanju POPRI mladi tekmujejo v treh kategorijah: osnovnošolci od 7. do 9. razreda, srednješolci in študentje oziroma mladi do 29 let. Vse podjetniške ideje oceni veččlanska strokovna komisija, ki jo sestavljajo podjetniki, menedžerji, ključni zaposleni v uspešnih podjetjih in tudi strokovnjaki iz pedagoškega sveta ter podjetniškega podpornega okolja.

Prijave do 20. marca Rok za prijavo je 20. marec do polnoči. Do 9. aprila bo znano, katerih deset polfinalistov se bo 17. aprila predstavilo pred državno strokovno komisijo v obliki kratke ustne predstavitve, najboljši pa se bodo predstavili na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, kjer bosta 17. aprila potekali zaključna prireditev in slavnostna podelitev nagrad. Tri najvišje uvrščene ekipe v kategoriji dijakov se lahko potegujejo za uvrstitev na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, ki bo junija v mestu Oswego v ameriški zvezni državi New York.