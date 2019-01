Španski stroj melje dalje. Potem ko je prejšnjo sezono in koledarsko leto končal s poškodbo, izgubil prvo mesto na elektronski lestvici ATP in se še na začetku tekočega meseca mučil s formo, sedaj za Nadala teče vse kot namazano. Cicipasu, ki je na poti do polfinala z odlično predstavo izločil Rogerja Federerja, je prepustil vsega šest iger.

Nadal poleg tega, da na turnirju še ni izgubil niza, igra energično, navdahnjeno in zelo samozavestno. Sprememba tehnike servisa se pozna pri bolj zanesljivem začetnem udarcu. Danes je tako v zadnji igri tretjega niza Cicipasu ponudil prvo in sploh edino žogico za odvzem servisa. Mladi grški tenisač res ni imel svojega dneva, a njegova igra v prvem, sploh pa drugem nizu niti ni bila tako slaba, a Špančevi agresivnosti enostavno ni zmogel slediti.

Drugi igralec sveta je nasprotno od tekmeca izkoristil tako rekoč vse ponujene priložnosti za odvzem servisa nasprotnika, ki je v tretjem dejanju povsem odpovedal, tako da je bilo nadejane poslastice konec po manj kot dveh urah.