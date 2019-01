Mats Wilander, nekdanji teniški igralec: Ivanišević je dobra vila Raonića

Štiriinpetdesetletni Šved Mats Wilander je verjetno najtrdnejša teniška legenda, saj je po osvojenih turnirjih za grand slam (po trikrat Avstralija in Francija, enkrat ZDA in nobenega Wimbledona) za vedno ostal v tenisu, sedaj pa je po stažu že legendarni komentator televizije Eurosport. Živi v ameriški zvezdni državi Connecticut z ženo Sonyo in štirimi otroki: Emmo, Oscarjem, Karlom in Erikom. Na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je med bolj iskanimi sogovorniki, vseeno pa je našel čas za kratek, toda jedrnat pogovor z ekipo Dnevnika.