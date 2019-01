#video Kvitova in Osaka veliki finalistki odprtega prvenstva Avstralije

Japonka Naomi Osaka je druga finalistka prvega grand slam turnirja sezone v Avstraliji. Zmagovalka zadnjega grand slama v New Yorku je premagala Čehinjo Karolino Pliškovo s 6:2, 4:6 in 6:4 in se bo v finalu pomerila s Čehinjo Petro Kvitovo.