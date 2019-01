Škotski teniški igralec Andy Murray je na novinarski konferenci pred nastopom na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije v solzah razkril, da je to morda njegov zadnji turnir v karieri. Razlog? Neznosne bolečine zaradi nedavnih, a pravzaprav dolgoletnih, kroničnih težav s kolki, hrbtom, gležnji in še čim. Andy je dejal, da sicer še vedno lahko igra tenis, »toda ne na ravni, na kakršni bi si sam želel«. Kasneje mu je v dvoboju z Robertom Bautisto Agutom zmanjkalo moči za preobrat, potem ko se je že vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih, a moral po dobrih štirih urah vendarle priznati premoč Špancu. Proti tekmecu, proti kateremu pred tem ni izgubil niti niza. Ali je bil to njegov zadnji dvoboj ali se bo poslovil v Wimbledonu, kjer je leta 2013 in 2016 osvojil sveto zelenico, še ni zapisano.

Poškodbe so bile stalnica »Murray je dal vse, da bi lahko vztrajal z najboljšo generacijo, kar jih je videl tenis. Morda torej niti ni tako presenetljivo, da je ob tem zlomil svoje telo,« je v komentarju za Independent zapisal Jonathan Liew. Besede niso daleč od resnice. Tisti, ki so ga poznali, z njim delali ali tekmovali, so vselej spregovorili visoko o njegovi delovni etiki, že kar noremu piljenju malenkosti, izjemnemu občutku za taktiziranje in igri do zadnjih atomov moči, a njegova kariera je bila hkrati, kot za mnoge druge teniške igralce, tudi stalna borba s poškodbami in bolečinami. Teniška sezona navsezadnje traja enajst mesecev in pol. Težave so se za Glasgowčana pričele zelo zgodaj. Pri šestnajstih so mu zdravniki diagnosticirali dvodelno pogačico (patella bipartita). Zdravnikove besede, ki je ležerno dejal, »da bi bil presenečen, če bo lahko še kdaj igral tenis na visoki ravni, so najstnika z velikimi sanjami takrat na tistem kavču prestrelile celega«, razlaga mama Judy, ki je njegovo pogačico opisala »kot žabca Kermita, ko se smeji«, v resnici pa je Andyjeva pogačica na rentgenski sliki videti kot stanje po zlomu. Številne različne terapije, ki jih je preizkusil tekom kariere, so le zajezile težavo, nikoli pa odpravile. Navkljub slabi napovedi je škotski up dve leti pozneje, leta 2004, osvojil mladinsko odprto prvenstvo ZDA. Zatem je zajadral med profesionalce, kjer je moral takoj več mesecev počivati zaradi poškodbe hrbta; bolečine niso izginile, je pa Murray zavestno sprejel davek na telo, ki ga je zahteval vrhunski tenis, čeprav je vedel, kaj s tem tvega.

Veliki taktik s še večjim srcem A bilo bi pravzaprav nepošteno, če bi trnavo Murrayjevo pot do uspeha zvedli zgolj na serijo poškodb. Okoliščina, ki ga je zaznamovala še mnogo bolj, je namreč ta, da je igral v eri največjih mojstrov obrti. Roger Federer (11 zmag, 14 porazov), Rafael Nadal (7:17) in Novak Đoković (11:25) mu niso prepustili veliko. Danes 31-letni Škot se lahko v primerjavi z velikani tenisa pohvali zgolj s tremi grand slam lovorikami, a kdor je zadnjih deset, petnajst let vsaj bežno spremljal tenis, ve, da je vseskozi sodil med veliko četverico igralcev tega zlatega obdobja. Že res, da nikoli ni imel nebeške finese Federerja ali fizične kapacitete Nadala in Đokovića, toda Murray je znal žogico pošiljati v kotičke igrišča, kamor je bilo v danem trenutku potrebno in tako konstantno, kot to počnejo le resnično najboljši. Z učbeniškim slogom in izpiljenim defenzivnim taktičnim pristopom, s katerim je napadel pomanjkljivosti nasprotnikov, so imeli težave vsi, za ječečim vzdihom ob serviranju pa je bila jasna namera na vse ali nič. Forehand diagonale iz obrambe so bile smrtonosne, dvoročni backhand eden najboljših, poslati mu skrajšano žogico, izjemno tvegano. Robustno grajeni Škot se je namreč s 190 centimetri in 84 kilogrami po igrišču premikal bistveno hitreje, kot je morda registriralo oko. Njegov znameniti »come on« je bil logična nujnost njegovi nepopustljivosti. Na trenutke se je zdelo, da ga zgolj ti vzkliki samemu sebi, tisto tiho polglasno preklinjanje slabih udarcev in stopicljavo vlečenje stopal držijo na nogah. Posebej takrat, ko je bilo v dvoboju mnogo prezgodaj videti, kot da se je že popolnoma iztrošil. Teniški puristi so ga zaradi čustvenih prestopkov sem in tja kritizirali, po drugi strani pa so tisti, ki so ga poznali in ki razumejo strast vrhunskega športnika, vselej cenili njegovo pristnost, poštenost in integriteto. Deček iz Dunblanea je v svoji 14-letni karieri ostal zvest samemu sebi in zvest začetkom pod mentorstvom mame Judy.