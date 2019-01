Od njih se ločijo po tem, da rastejo pod zemljo, med koreninami nizkega grmička. Praženi in slani so prigrizek, ki se mu zlasti ob pivu ali kakšni drugi pijači marsikdo težko upre. Američani si dneva skoraj ne znajo predstavljati brez arašidovega masla, ki ga mažejo na kruh vsaj tako pogosto kot pri nas običajno mlečno maslo. S takšnim maslom lahko med drugim pripravimo okusno marinado za pečeno meso, z njim gostimo omake… Kakor je bilo pri nas v navadi z ječmenom, cikorijo in rožiči, tako onkraj luže z arašidi že stoletja ponarejajo kavo, kakav in podobno. Neosoljeni arašidi se namreč dobro znajdejo tudi v sladicah. Če jih zmeljemo in pomešamo s staljeno čokolado in stepeno smetano, nastane imenitna krema za čokoladno torto. Zato ne čudi, da so prav arašidi glavna sestavina že desetletja najbolj priljubljene ameriške čokoladice. Ampak pustimo to ob strani. Iz svežih arašidov stiskajo imenitno olje, ki je primerno za pečenje v voku, saj dobro prenaša visoke temperature, hkrati pa je uporabno tudi za solate, ki jim da blago oreščkast okus. Prav prima kosilo nastane iz domačega zajca, ki ga razkosamo in popečemo na arašidovem olju, mu dodamo nekaj mlete paprike in sesekljano čebulo ter česen, nato pa še na kocke narezan korenček, peteršilj, ščepec mlete kumine in pest zdrobljenih ali sesekljanih arašidov. Vse skupaj zalijemo s kozarcem vina in nekaj vode, solimo ter počasi kuhamo 90 minut. Postrežemo kot običajen paprikaš – s širokimi rezanci ali rižem. Arašidi se lepo ujamejo s porom, papriko in piščančjim filejem, kot je razvidno iz tokratnega recepta. Vegetarijanci pa arašide radi popečejo s tofujem, česnom, čilijem in ingverjem ali pa si z njimi, denimo v kombinaciji z medom in čilijem, okrepijo solate. To lahko brez vsake škode in celo s slastjo zaužijejo tudi tisti, ki brez mesa ne zdržijo prav dolgo. Ni napak poudariti niti, da arašidi, če si jih luščimo sproti in uživamo nesoljene, veljajo za zdravo hrano, ki naj bi zmernemu uporabniku izboljšala marsikateri zdravniški izvid.

Zelenjavno-piščančja jed z arašidi Potrebujemo: 500 g piščančjega fileja, 1 pest arašidov, 2 žlici arašidovega ali oljčnega olja, 1 jajčni beljak, 3 večje podolgovate rdeče paprike, 1 večji korenček, 3 stroke česna, 1 steblo pora, ščep moke (ali koruznega škroba, če je ravno pri roki), košček ingverja, čili po okusu, morsko sol, sveže zmlet poper, sojino omako. Priprava: Meso narežemo na trakove. V skledi zmešamo beljak, sol, poper in moko. V pripravljeno zmes dodamo trakove mesa in vse skupaj dobro premešamo. Paprike operemo, očistimo in narežemo na koščke. Korenje grobo naribamo, por očistimo in narežemo na tenke kolobarje, česen pa drobno sesekljamo. V veliki globoki ponvi ali voku dobro segrejemo olje. Dodamo trakove mesa in jih na zmerno visoki temperaturi med mešanjem pražimo pet minut. Popraženo meso poberemo iz voka in odstavimo na segret krožnik. V vok stresemo česen in nariban ali drobno sesekljan ingver ter ju na hitro popražimo. Dodamo papriko in korenje ter vse skupaj med nenehnim mešanjem pri visoki temperaturi pražimo nekaj minut. Popraženi zelenjavi dodamo nekaj velikih brizgov sojine omake, čili in sol. V ponev ali vok vrnemo meso in vse skupaj dobro premešamo. Na zmernem ognju kuhamo še nekaj minut, da se omaka nekoliko zgosti. V vok dodamo narezan por in arašide. Vse skupaj pražimo še kakšno minuto, potem pa nadevamo na krožnike in postrežemo s kuhanim rižem ali rezanci.