Čeprav so čisto navadni krompirjevi pireji odlični, včasih vseeno dobro dene, da si privoščimo manj nasitnega in manj kaloričnega. Tu v igro pridejo cvetačni pire, pa pire iz sladkega krompirja ter pireji, ki vam jih predstavljamo danes.

Predstavljamo recepte za:

• korenčkov pire

•grahov pire

•pire iz gomolja zelene

Še preden pa si pogledamo, kaj potrebujete za pripravo, pa še nekaj pomembnih informacij glede priprave zelenjavnih pirejev:

•Pireje lahko zmiksate le toliko, da dobite goste pireje z nekaj teksture (kot prikazano na fotografiji), lahko pa dodate še več prihranjene tekočine, v kateri se je zelenjava kuhala in naredite popolnoma gladke pireje.

•Pire postrezite z glavno jedjo po izbiri. K pirejem lepo sodi pečena zelenjava, mesne jedi ali ribje poslastice.

•Zelenjavo lahko pripravite in skuhate vnaprej, a pustite v tekočini v kateri se je kuhala, nato pa pred postrežbo ponovno segrejete in naredite tako, kot opisano v postopku priprave.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Sestavine za korenčkov pire:

400 g korenja

maslo

1 šalotka

1 strok česna

3 dcl jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke)

sol

poper

timijan (neobvezno)

Sestavine za grahov pire:

300 g graha

maslo

1 šalotka

1 strok česna

2,5 dcl jušne osnove (ali vrele vode in jučne kocke)

sol

popersveža meta (neobvezno)

Sestavine za pire iz gomolja zelene

400 g gomolja zelene (približno 1/2 gomolja)

5 dcl l mleka

50 g masla

1 ščepec muškatnega oreščka

Sol

Korenčkov pire:

Korenje olupite in narežite na kolobarje. V kozici na stopljenem maslu prepražite sesekljano šalotko, nato pa še korenje. Dodajte nariban česen, po želji še malo timijana in zalijte z jušno osnovo ter kuhaj do mehkega. Vodo odlijte, a prihranite, nato pa dodajte še malo masla in zmiksajte v pire. Po potrebi dodajajte vodo, v kateri se je korenje kuhalo. Po okusu še posolite in popoprajte.

Grahov pire:

V kozici na stopljenem maslu zmehčajte sesekljano šalotko, nato pa dodajte grah in premešajte. Dodajte še nariban strok česna in zalijte z jušno osnovo ter kuhajte le nekaj minut. Vodo odlijte, a prihranite, nato pa dodajte še malo masla, po želji še svežo meto in zmiksajte v pire. Po potrebi dodajajte vodo, v kateri se je grah kuhal. Po okusu še posolite in popoprajte.

Pire iz gomolja zelene:

Kocke gomolja skuhajte v mleku. Ko se zmehča, vodo odlijte, a jo prihranite. Dodajte maslo, muškatni oreščke in sol in zmiksajte v pire. Po potrebi dodajte mleko, v katerem se je zelena kuhala.