Kombinacij smutijev je nešteto, skupaj lahko zmiskate pravzaprav čisto vse: sadje, zelenjavo, oreščke, mlečne sestavine, začimbe in še in še. Res ni omejitev. Da pa smuti “postane” detox smuti, pa potrebujete nekaj sestavin, ki niso le dobre, ampak tudi zdravju koristne. Sestavine, ki telesu pomagajo odplakniti vso nesnago, ga napolnijo z antioksidanti, vitamini in vlakninami.

Vsak pravi detox smuti naj bi vseboval:

• sadje in/ali zelenjavo, najboljše je jagodičevje, jabolka, melona, zelena listnata zelenjava (špinača, blitva, ohrovt …), zelena …

• oreščke in semena kot so indijski oreščki, lešniki, mandlji, arašidi, chia semena, laneno seme …

• jogurt ali kefir ali grški jogurt ali kokosovo mleko ali mandljevo mleko …

V našem smutiju so naslednje sestavine zato, ker:

• jagodičevje (s češnjami): jagodičevje, predvsem borovnice, so polne oksidantov, vitaminov in so super za dober spomin.

• banana: banane so polne kalija, so antioksidanti, skrbijo za prebavo, napolnijo z energijo.

• oreščki: arašidi (raje uporabite mandlje, če jih imate!) so polni dobrih maščob, vitaminov in vlaknin.

• ingver: ingver vsebuje protivnetne snovi, pomaga pa tudi pri splošnem počutju in prebavi.

• kefir: kefir je poln proteinov in je odličen probiotik, ki vpliva na dobro prebavo, ima pa tudi močne protivnetne učinke.

Da vam bo priprava tega detox smutija lažja, pa še nekaj pomembnih informacij:

• Uporabite lahko katero koli jagodičevje ali mešanico jagodičevja. V mešanici, uporabljeni v tem receptu so borovnice, ribez, maline, jagode, robide in češnje.

• V mešalnik date lahko tudi nenariban ingver ali ingver v prahu.

• Namesto arašidovega masla lahko uporabite tudi mandljevega.

• Če arašidovega ali mandljevega masla nimate, lahko uporabite tudi indijske oreščke ali pa nesoljene arašide ali mandlje.

• Namesto kefirja lahko uporabite tudi grški ali navadni jogurt. Za vegansko verzijo uporabite kokosovo mleko.

• Po želji lahko v mešanico dodate še pol žličke cimeta.

• Če vam smuti ni dovolj sladak, dodajte še malo medu.

• Če imate na razpolago svežo ali zamrznjeno špinačo, jo v smuti vsekakor dodajte.

Uporabite lahko svežo ali zamrznjeno sadje (enako velja za jagodičevje in banano).

Pa dober tek!

