Kot so zapisali v skladu z ameriškim kapitalom, so tako prekinili prodajno pogodbo, ki so jo julija 2017 podpisali z United Group - ta je v Sloveniji že lastnik telekomunikacijskega operaterja Telemach. V United Group so za STA potrdili, da so prenehali s postopkom prevzema.

CME sicer v sporočilu za javnost kot razlog za prekinitev prodajne pogodbe ne navaja dolgotrajnega postopka odločanja Agencije za varstvo konkurence (AVK) o priglašeni koncentraciji podjetij Pro Plus in Slovenia Broadband, prek katere je prevzem želel izvesti United Group.

AVK je sicer novembra v povzetku relevantnih dejstev zapisala, da bi prevzem Pro Plusa s strani Slovenia Broadband lahko prinesel horizontalne učinke koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških programov. V luči teh močnih pomislekov so poznavalci ocenjevali, da regulator brez korenitih korektivnih ukrepov Slovenia Broadbanda prevzema ne bi odobril.