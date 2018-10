ESČP je v torek razsodilo v več let starem sporu med podjetjem Pro Plus in Slovenijo oziroma Agencijo za varstvo konkurence (AVK). Zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja mora država podjetju plačati 52.500 evrov odškodnine in pokriti za 10.000 evrov stroškov. Vrhovno sodišče pa je kasneje sporočilo, da jih ESČP z argumentacijo ni prepričalo. »Po mnenju vrhovnega sodišča ESČP ni v zadostni meri upoštevalo posebne določbe zakona o preprečevanju omejevanja konkurence,« so povedali na sodišču.

Tako ravnanje je namreč po njihovem prepričanju povsem nezdružljivo s slovensko ustavno ureditvijo in evropskimi ustavnimi standardi. Predsednike države, vlade in državnega zbora ter pravosodno ministrico so zato pozvali, naj se o zadevi opredelijo in storijo vse, kar jim ustavne pristojnosti omogočajo, da zagotovijo spoštovanje vladavine prava z uveljavitvijo sodbe ESČP v tem primeru.

»Stališče vrhovnega sodišča ocenjujejo kot »popolnoma samovoljno ravnanje«, s katerim vrhovno sodišče krši tudi mednarodne zaveze Slovenije in posledično, po vzoru avtoritarnih držav, kot sta Turčija in Rusija, ogroža regionalni sistem varovanja človekovih pravic. Vrhovno sodišče pozivajo, da sporno obvestilo javnosti nemudoma umakne,« so zapisali.

»Spodaj podpisani pravni strokovnjaki, univerzitetni profesorji prava, nekdanji ustavni sodniki, sodnik ESČP in generalna pravobranilka na SEU ugotavljamo, da vrhovno sodišče za omenjeno stališče ni predstavilo nikakršne prepričljive argumentacije, ki bi bila utemeljena bodisi v slovenskem ustavnem pravu, pravu EU ali pravu Sveta Evrope. Nasprotno, sodba ESČP je pravno razumljiva, doktrinarno pričakovana in usklajena z dosedanjo prakso ESČP o pravici do poštenega sojenja,« so zapisali v današnjem javnem pismu , ki so ga naslovili na predsednika republike Boruta Pahorja , predsednika državnega zbora Dejana Židana , predsednika vlade Marjana Šarca ter pravosodno ministrico Andrejo Katič .

Štirje vrhovni sodniki: Kdo je avtor objave na spletni strani?

»Spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, pojasni, prosim, in javno povej, kdo je avtor te, od nikogar podpisane izjave, v čigavem imenu jo je objavil in če to nisi Ti, kako je mogoče, da se je brez Tvoje vednosti in odobritve znašla na spletni strani Vrhovnega sodišča in kako je mogoče, da govori v imenu celotne institucije. Ustvarjen je namreč vtis, da gre za stališče vseh vrhovnih sodnikov in sodnic, tudi nas, ki se od nje odločno ograjujemo. Še več, ji globoko nasprotujemo, jo obsojamo in se nad njo zgražamo,« so danes v javnem pismu zapisali vrhovni sodniki Jan Zobec, Rudi Štravs, Tomaž Pavčnik in Barbara Zobec.

»Upor najvišjega sodišča v državi, razglašen urbi et orbi z izjavo na spletnih straneh Vrhovnega sodišča je zato bistveno več kot samo upor zoper sodbo v zadevi Pro Plus zoper Slovenijo. Je upor zoper mednarodne obveznosti naše države, upor zoper Strasbourško sodišče, upor zoper Ustavo (8. in 15. člen), upor zoper človekove pravice, končno upor zoper članstvo Slovenije v Svetu Evrope in nazadnje, a ne najmanj, upor zoper temeljno vedenje o pravu,« so nadaljevali. »Ker podpisani sodniki nočemo biti del te zgodbe, se od nje odločno in javno ograjujemo, Tebe, predsednik, pa prosimo, da javno odgovoriš na zastavljena vprašanja ter sprejmeš ustrezne ukrepe zoper tiste, ki so odgovorni za nepojmljivo sramoto in za škodo, ki ji bo sledila. Če si to Ti, potem veš, kaj se od Tebe pričakuje,« so zaključili.