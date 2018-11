United Group, ki je v Sloveniji že lastnik Telemacha, želi prek podjetja Slovenia Broadband kupiti Pro plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A. AVK pa ugotavlja, da bi se s to koncentracijo združeno podjetje lahko imelo možnost in spodbudo, da bi izvajalo vezano oziroma paketno prodajo vseh televizijskih programov združenega podjetja. Prav tako bi ta koncentracija po mnenju agencije lahko povzročila možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu, povečanje zmožnosti in motiva za izvajanje izključitve pri surovinah, tako da bi poslabšalo pogoje dobave TV programov podjetja Pro Plus drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin.

AVK omenja tudi možnost povečanja zmožnosti in motiva združenega podjetja za izvajanje izključitve pri strankah v obliki popolne izključitve (konkurenčni TV programi ne bi bili na voljo Telemachovim strankam) in v obliki delne izključitve ter druge neusklajene učinke, saj bi združeno podjetje pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih tekmecih, kar bi mu omogočalo bistveno konkurenčno prednost.

Prevzemnik lahko v 45 dneh odgovori na te ugotovitve, lahko pa predlaga tudi korektivne ukrepe, s katerimi se odpravi resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. »V družbi United Group smo prejeli zadnjo oceno Agencije za varstvo konkurence, na katero že pripravljamo odziv. Pričakujemo pa, da bo končna odločitev podana v skladu s standardi konkurenčnega prava EU,« so zapisali v skupini. Po prejemu njihovega odgovora bo AVK izdala ustrezno odločbo v zadevi presoje koncentracije Slovenia Broadband in Pro Plus. »Dejstvo, da je agencija priglasitelju posredovala povzetek relevantnih dejstev, tako ne prejudicira izida predmetnega postopka,« so dodali.