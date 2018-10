Minuli teden je v javnosti završalo zaradi obvestila, ki ga je vrhovno sodišče objavilo na svoji spletni strani glede odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zvezi z zadevo Pro Plus. ESČP z argumentacijo ob razsodbi, da država podjetju Pro Plus ni zagotovila pravice do poštenega sojenja, ni prepričalo vrhovnega sodišča.

Obvestilo so v javni izjavi obsodili pravni strokovnjaki, ki so vrhovnemu sodišču očitali samovoljno ravnanje. Javno so objavi že minuli teden nasprotovali štirje vrhovni sodniki. Barbara in Jan Zobec, Rudi Štravs in Tomaž Pavčnik pa od predsednika vrhovnega sodišča Florjančiča zahtevali pojasnilo, kdo je avtor izjave vrhovnega sodišča in kako je sploh dovolil njeno objavo na spletni strani sodišča.

Danes pa se jim je pridružilo še sedem vrhovnih sodnikov upravnega oddelka sodišča, ki so navedli, da izjave, ki jo je sodišče minuli teden objavilo na spletni strani glede sodbe ESČP v zadevi Pro Plus, ne sprejemajo. »Ta izjava ni bila dana niti v našem imenu niti z našo vednostjo ali soglasjem, v zadevi pa tudi ni odločal senat upravnega oddelka,« so pojasnili v javni izjavi, pod katero so se podpisali Peter Golob, Brigita Domjan Pavlin, Erik Kerševan, Marko Prijatelj, Borivoj Rozman, Tatjana Steinman in Nataša Smrekar.