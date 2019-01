Bertoncelj se je po neuspešnih tekmah v Predazzu minuli konec tedna odločil, da bo Petra Prevca za nekaj časa umaknil s tekem svetovnega pokala, da bo v miru treniral, medtem ko se njegov mlajši brat Domen Prevc po nekaj tednih odsotnosti spet vrača v ekipo. Za podobno potezo kot Peter Prevc se je odločil tudi izkušeni Jernej Damjan, ki bo prvič to zimo izpustil tekme svetovnega pokala.

V Zakopane bodo v četrtek odpotovali najboljši Slovenec to sezono Timi Zajc, lanski zmagovalec poljske postojanke Anže Semenič, Anže Lanišek, povratnik po poškodbi Tilen Bartol ter Domen Prevc in prvič to zimo tudi izkušeni Jurij Tepeš.

V soboto bo v Zakopanah ob 16.15 najprej na sporedu ekipna tekma, v nedeljo ob 16. uri pa še posamična.