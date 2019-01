Lundbyjeva (128 in 133,5 m/229,8 točke) je slavila pred Nemko Katharino Althaus (126,5 in 126 m/210,5 točke), tretja je bila rojakinja slednje Juliane Seyfahrt (125.5 metri in 206,5 točke).

Norvežanka je vodila že po prvi seriji, v drugi pa je s 133,5 m dosegla tudi daljavo tekme in se veselila 14. zmage v svetovnem pokalu in prve v tej zimi, v kateri je pred tem nanizala tri druga mesta. V seštevku svetovnega pokala je sedaj druga (438 točk), za Althausovo (530) in pred Seyfarthovo (356).

Slovenke so vnovič ostale brez boja za sam vrh, vse so se sicer iz kvalifikacij prebile v prvo serijo, kjer pa je v lovu za prvimi točkami pokala obtičala 17-letna Komarjeva. Po prvi seriji je za uvrstitev med deseterico dobro kazalo Križnarjevi, ki pa je v finalu z devetega zdrsnila na 12. mesto.

»Danes je bila tekma videti veliko bolje kot včeraj, tudi moji skoki so bili za en odtenek boljši, vsaj skok v prvi seriji. Finalni je bil zelo podoben včerajšnjim skokom. Potrebno bo še delati na sami postavitvi smuči v zraku, telemark pa je bistveno boljši, tako da sem saj iz tega vidika zelo vesela,« je povedala Križnarjeva.