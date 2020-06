"Vsi ste najbrž to že pričakovali, saj sem že med sezono dejal, da bi lahko bila to moja zadnja sezona. Že marca sem se odločil, da bom končal športno pot, seveda sem si želel skočiti še enkrat v Planici, a zaradi položaja s koronavirusom to takrat ni bilo mogoče," je za uvod v novinarsko konferenco povedal 31-letni Ljubljančan, ki mu je načrte prekrižal novi koronavirus.

Zdelo se je, da se bo po koncu športne kariere posvetil avtomobilizmu ali delu v tej panogi, toda pri Smučarski zvezi Slovenije so se po koncu lanske sezone usedli s Tepešem in ga prepričali, da se poda v trenerske vode.

"Vsi veste, da me veselijo avtomobili, športna vožnja, zato sem jasno najprej pomislil, da bi šel v te vode. V tej smeri sem se že tudi dogovarjal, potem pa so me na smučarski zvezi prepričali in dogovorili smo se, da se podam v trenerske vode in da me bodo vključili v proces treninga mlajših selekcij in razvoja kadra v športu," je dejal Tepeš in dodal: "Po opravljenem delu v zadnjem mesecu se mi zdi, da je to prava pot. Vseeno pa upam, da se bom lahko poleg treniranja vključil tudi v avtomobilistično sceno."