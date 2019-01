V taboru raket so pred tekmo izvedeli, da bodo vsaj štiri tedne igrali brez Clinta Capele, ki si je poškodoval palec. Harden se na to ni oziral. Ustavil se je pri 57 točkah, devetih skokih ter dveh asistencah in ukradenih žogah.

»Ne čutim pritiska, to je moja služba, ob tem pa se še zabavam,« je povedal Harden, ki je do polčasa dal 36 točk. Niz tekem, ko je dosegel vsaj 30 točk, je raztegnil na 17. Pred njim je z 20 zaporednimi tekmami Wilt Chamberlain.

Ob odsotnosti Capele ter prav tako poškodovanih Chrisa Paula in Erica Gordona Harden prevzema še več odgovornosti, kar je priznal tudi njegov trener Mike D'Antoni. »Vem, da je utrujen. Vem, da skuša orkestrirati in ob tem hraniti noge. Fantje, ki ga pazijo, so res dobri branilci. Kar počne, postaja navada. Igral je 43 minut. To je impresivno. Redki ljudje zmorejo kaj takšnega.«

Vrnitev Tonyja Parkerja Tony Parker se je prvič vrnil v San Antonio, kjer je preživel 17 sezon. Z novim klubom Charlottom je slavil proti nekdanjemu moštvu s 108:93. Doživel je izvrstno vzdušje in toplo dobrodošlico. »Koliko ljubezni ... S temi navijači sem preživel veliko časa in jih res cenim. Težko je opisati, kako se počutim v tem trenutku.« Izvrstno predstavo je uprizoril tudi Anthony Davis, ki je ob zmagi New Orleansa proti LA Clippers s 121:117 dosegel 46 točk ter 16 skokov. V New Yorku je D'Angelo Russell dosegel 18 od 34 točk v tretji četrtini, Brooklynu pa pomagal do zmage na Bostonom s 109:102. Portland je navkljub 35 točkam Damiana Lillarda moral priznati premoč Sacramentu, ki je slavil s 115:107. Utah je s 100:94 premagal Detroit, pri Jazzu je blestel Rudy Gobert z 18 točkami in kar 25 skoki. James Harden, statistika