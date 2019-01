V zaključku, ko so bile na sporedu odločilne minute gostovanja v Minnesoti, je bila žoga v rokah Luke Dončića, ki je upravičil zaupanje ekipe. Odlično igro številnih prodorov in fantastičnih podaj je tokrat slovenski as začinil z izjemno učinkovitostjo v zaključku, pika na i pa je bila trojka za vodstvo 117:115 dobrih 22 sekund pred koncem.

Dallas je sicer v napadu pred tem izgubil žogo, a je obramba nekako le znova prevzela posest, Luka pa se je enostavno sprehodil do meta za tri in mirno zaključil. Velja izpostaviti, da bi se lahko večer obrnil v drugo smer, saj je bil met Dončića za tri do tistega trenutka nekoliko slabši (10/23 iz igre, 2/9 za tri točke, 7/10 prosti meti).

Minnesota se je v finišu nevarno približala Igralci moštva Timberwolves so sicer zaostajali večji del tekme, saj so imeli v prvem polčasu le 36,4 odstotni met iz igre. Po delnem izidu 12:2 so v zadnji četrtini najprej izenačili, nato pa je minuto in 41 sekund pred koncem Karl-Anthony Towns svoje prvič po uvodni četrtini povedel v vodstvo. Kot rečeno, je Dončić v teh trenutkih znova prevzel vajeti v svoje roke, zadel težak met iz gibanja, zabil in za nameček ob koncu tega niza s trojko zagotovil svoji ekipi zmago. Zelo pomembnih sedem točk je dosegel v zadnji minuti in 28 sekundah. »Je izjemen talent. Vsi veliki igralci kažejo vrhunske predstave, ko je to potrebno. To je naredil danes, kar za nas ni bilo ravno prijetno,« je dejal novi trener domačih Ryan Saunders. Po tekmi je tvitnil tudi Goran Dragić, ki je dejal: »Saj sem vam povedal, da je poseben.« »Ne zanimajo me številke. Morali smo zmagati. To je edino, kar šteje,« pa je po razburljivem koncu večera povedal Dončić, ki se ni obremenjeval z možnostjo prvega trojnega dvojčka v ligi NBA in na prvo mesto postavil priborjeno peto zmago v gosteh, te pa so v Dallasu letos še kako dobrodošle. Bil je najboljši strelec gostujoče zasedbe, točko več je dosegel le Towns, ki je ujel še 11 žog za Minnesoto, ki je pod novim trenerjem Saundersom prvič igrala doma. Dallas : Minnesota