Na začetku druge četrtine pri vodstvu Mavericks z 29:25 je Luka Dončić dobil žogo na svoji polovici. V svojem ležernem slogu jo je popeljal v napad, na približno desetih metrih pospešil ritem in sledila je poteza, ki je gledalce spravila na noge. Luka si je žogo v polnem teku med dvema igralcema, zvezdnikom Klayom Thompsonom in Švedom Jonasom Jerebkom, podal za hrbet, se s tem otresel obeh košarkarjev in se v raketi znašel z oči v oči z Draymondom Greenom. Imel je dovolj prostora, da bi zgolj položil žogo v koš, a jo je raje podal na soigralcu Dwightu Powellu, ki jo je sprejel v zraku in zabil skozi obroč.

Televizijska komentatorja sta potezo pospremila z vzdihi. »Luka is magic (Luka je čaroben),« je dejal prvi in dodal: »Res ga je užitek gledati.« Drugi pa je dopolnil: »Ali je bilo to resnično? ... Res ga obožujem.«

A to ni bila edina poteza Dončića, ki bi lahko šla top 10 tedna. Gledalce in komentatorje je v delirij spravil še dvakrat. Najprej na začetku tretje četrtine, ko je prodrl pod koš in zabil mimo Kevona Looneyja (prva poteza kroga), in nato še ob koncu tega dela igre, ko je imel Dallas pri zaostanku sedmih točk zadnji napad. Luka je žogo držal do izteka napada, nato pa s svojim klasičnim, zdaj že po celem svetu prepoznavnim korakom nazaj (step back), preko Kevina Duranta zadel trojko ob izteku časa. »Ste hoteli videti nekaj, kar je kul? Luka počne kul stvari,« je dejal navdušeni komentator.

Luka Dončić, statistika