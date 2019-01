Osem krogov pred koncem rednega dela lige ABA sta slovenska predstavnika v izjemno težkem položaju. Z le štirimi zmagami na dosedanjih 14 tekmah si delita zadnje mesto na lestvici, zato sta glavna kandidata za izpad. A ker je liga izenačena, ni daleč niti sredina, kjer imata trenutno na šestem mestu FMP in Cibona »le« dve zmagi več. V 15. krogu precej težje delo čaka Krko, ki bo danes gostovala pri Partizanu, ki se krčevito bori za mesto v končnici. Olimpijo pa jutri čaka morda celo tekma sezone v ligi ABA, saj si poraza na domačem parketu proti Megi Bemax ne sme privoščiti.

Krka v krizi

Košarkarji Krke so se znašli v krizi, saj so v vseh tekmovanjih doživeli poraz štirikrat zapored. Predvsem so Novomeščane zaboleli zadnji trije porazi, saj so igralci trenerja Simona Petrova najprej v slabi končnici zapravili priložnost za izredno pomembno zmago v Baru nad Mornarjem, nato pa doživeli še dva visoka neuspeha, ko jih je v Novem mestu s 30 točkami razlike odpihnila Crvena zvezda, v torek pa na prvi četrtfinalni tekmi slovenskega pokala v Kopru z 28 še Primorska.

Dolenjsko moštvo v letošnji sezoni lige ABA še ni doseglo zmage na gostovanju, zato bi bil uspeh v Beogradu pred verjetno polnimi tribunami dvorane Aleksandra Nikolića gromozansko presenečenje. Še dodatno zaradi tega, ker jo je Luki Laporniku in Dinu Cincu v zadnjih dneh zagodla bolezen, ki je pred novim letom veliko moči pobrala tudi Paolu Marinelliju. Proti Primorski je debi v letošnji sezoni po kalvariji s poškodbo kolena dočakal Marko Jošilo, a je bilo očitno, da je še daleč od prave forme.

»Beograjčane smo v prvem delu premagali, a imajo zdaj štiri nove igralce in trenerja, tako da gre za povsem spremenjeno ekipo, ki je upravičeno pretendent za uvrstitev v končnico. Imamo kar nekaj težav z boleznimi in bomo nepopolni, a tako pač je. Za tiste, ki bodo igrali, sem prepričan, da bodo pokazali najbolje, kar zmorejo. Take tekme na vročem gostujočem parketu jim lahko samo koristijo,« pravi Simon Petrov.