»Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora je imel preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi dela občinskega proračuna,« pojasnjuje projektni svetovalec občine Idrija Matevž Straus. Občina Kranjska Gora je omenjene aktivnosti izvajala kot pilotno območje projekta Odločanje in mladi v Alpah (GaYA), ki poteka v okviru programa Interreg Območje Alp, občina Idrija pa je slovenski partner tega mednarodnega projekta.

»Občina Kranjska Gora se je pridružila projektu z željo, da mlade aktivneje vključi v dogajanje v občini. Večji del mladih se namreč šola zunaj meja občine, v domače kraje pa se vračajo ob popoldnevih in koncih tedna, zato smo razvili spletno različico mladinskega participatornega proračuna,« dodaja Straus.

V sodelovanju z občino Idrija in inštitutom Danes je nov dan so razvili spletno orodje CONSUL v slovenskem jeziku, ki omogoča izvajanje participativnih proračunov v digitalni obliki.

»Razvito orodje bo omogočalo izvajanje tovrstnih proračunov tudi v prihodnje – tako v občini Kranjska Gora kot tudi v drugih slovenskih občinah,« opozarja Straus. Tokrat so imeli mladi na voljo 10.000 evrov iz občinskega proračuna. Tisti, rojeni med letoma 1989 in 2003 s stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora, so odločili, da bo občina mladim omogočala precej brezplačnega izobraževanja. Tako so izglasovali 50-urna brezplačna začetna tečaja nemščine in italijanščine, brezplačna tečaja varjenja za mlade in finančne pismenosti ter brezplačno izobraževanje za mlade v mizarstvu za začetnike.

Da se ne bodo mladi v Kranjski Gori le izobraževali, pa so izglasovali še, da bo občina primaknila nekaj denarja za mesečne zabave za mlade z DJ-em in s tem pomagala popestriti nočno življenje za mlade v občini.