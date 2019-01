Nekdanja številka 1 moškega tenisa, ki je pred dnevi zaradi številnih poškodb napovedal, da zadnjič v karieri nastopa v Melbournu, po veliki borbi z Agutom ni skrival solz. Murrayju se je po zaostanku z 0:2 v nizih uspelo vrniti v igro na 2:2, po več kot štirih urah igre pa mu ni uspelo zrežirati popolnega preobrata, da bi nadaljeval turnir, na katerem je petkrat zaigral v finalu.

To je bil obenem bržkone zadnji uradni dvoboj 31-letnega Škota, ki je v petek napovedal skorajšnji konec kariere. Zmagovalec treh turnirjev za veliki slam je lani na OP Avstralije odpovedal nastop in šel na operacijo, tako da se je vrnil šele junija v Londonu. Nato je nastopil le na štirih turnirjih, preden je septembra predčasno končal sezono v Šenzenu, da bi se osredotočil na okrevanje in vrnitev po poškodbi.

A minuli teden je izpadel v drugem krogu Brisbana. »Mislim, da bo odprto prvenstvo Avstralije moj zadnji turnir,« je dejal Murray: »Igral bom. Še vedno lahko igram tenis, ne sicer na ravni, s katero bi bil zadovoljen. Bolečine so enostavno premočne, tako ne gre več naprej.«