Policija je pojasnila, da je organizacija podkupovala teniške igralce za prirejanje izidov na turnirjih nižjega ranga, futures in challenger, kjer običajno mlajši igralci začenjajo pot proti ravni turnirjev ATP. Policija ni razkrila identitete osumljenih, pojasnila je le, da je eden od njih igral na zadnjem OP ZDA. Ni pa jasno, ali je ta med tistimi, ki so jih aretirali, ali tistimi, ki so jih zgolj zaslišali. Od 83 vpletenih je 28 oseb profesionalnih teniških igralcev.

Sodeč po Europolu, so osumljenci podkupovali poklicne igralce, da bi se vnaprej dogovorili o izidih, in uporabljali identiteto več tisoč državljanov za stave na te dvoboje.

Člani omenjene združbe so Armenci, nekatere od njih so aretirali. Policija je še sporočila, da je ta skupina delovala najmanj od februarja 2017 in naj bi v tem času zaslužila več milijonov evrov. Zaseženih je bilo 167.000 evrov.