Nadalu, ki se vrača po poškodbi in operaciji, je žreb prvi dan turnirja namenil domačina Duckwortha, ki je nastopil s posebnim povabilom prirediteljev. Šestindvajsetletni Avstralec se sicer ni zlahka predal; v začetku drugega niza je dobitniku 17 turnirjev za grand slam odvzel začetni udarec in povedel z 2:0, ko je Nadal prišel v tretjem nizu do vodstva s 5:2, se je vrnil na 5:5. A to je bilo bolj ali manj vse, kar mu je uspelo.

Kerberjeva previsoka ovira za Hercogovo Kerberjeva je imela še manj dela s Hercogovo, saj je zmagala že po uri in 12 minutah igre. Razlika v kakovosti igre med trikratno zmagovalko turnirjev za veliki slam in 92. igralko z lestvice WTA Hercogovo je bila enostavno prevelika. »Vsakič, ko stopim na igrišče, me preplavijo lepi spomini in res posebni občutki. Zelo rada igram tu,« je po gladki zmagi dejala Nemka, ki je lani na OP Avstralije prišla do polfinala, nato pa izgubila po napetem dvoboju s številko 1, Romunko Simono Halep. »Po krahu lanske sezone sem odlično trenirala doma v Mariboru na Braniku. Tudi zato sem optimistično pričakala uvodni krog OP Avstralije, čeprav mi žreb res ni bil naklonjen. Vseeno sem verjela, da s tem, kar sem kazala na treningu lahko premagam tudi Angelique Kerber. Žal me je zdelala trema. Prvič sem nastopila v Rod Laver areni in že noč pred tekmo me je črvičilo, pa še proti drugi nosilki sem nastopila. Za povrh je bila še vročina na igrišču tako velika, da se mi je že po dvajsetih minutah tekme prvič zavrtelo. Kljub temu porazu sem prepričana, da bo letošnje leto dobro,« je po porazu povedala Hercogova. Med dvobojem je bila v Melbourne parku sicer izmerjena temperatura 36 stopinj Celzija, Polona Hercog pa še nikoli ni bila tako optimistična in tako zgovorna kot tokrat v sobi za intervjuje številka 5. Napredovala je tudi peta nosilka Američanka Sloane Stephens, zmagovalka turnirja leta 2008 Rusinja Marija Šarapova pa je britansko kvalifikantko Harriet Dart odpravila kar dvakrat s po 6:0. »Že dolgo je, odkar sem tu igrala in v rokah držala lovoriko, zato sem ponosna, da sem se vrnila. Čeprav moja tekmica ni imela najboljšega dne, sem morala sama igrati svojo igro in zadovoljna sem,« je po gladki zmagi dejala 31-letna Šarapova. V drugi krog se je uvrstila tudi 20-letna Belorusinja Arina Sabalenka, ki velja za eno tihih favoritinj za naslov, potem ko je s 6:1 in 6:4 odpravila Rusinjo Ano Kalinsko.