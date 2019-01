Caroline Wozniacki in Roger Federer, lanskoletna zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v tenisu, sta sodelovala pri žrebu za prvi grand slam v letu 2019, ki se v ponedeljek začenja v Melbournu. Tudi letos se pričakujejo tako tekmovalni kot organizacijski in vremenski presežki.

Roger Feder bo skušal zmagati tretjič zapored in tako osvojiti svoj sedmi avstralski grand slam in stoto turnirsko zmago v neverjetni karieri 37-letnega Švicarja. »Avstralec Peter Carter me je naučil osnovne tehnike tenisa, s katero sem osvojil 20. grand slam turnirjev!« je bil na žrebu do organizatorjev prijazen Roger Federer.

Favorita Federer in Đoković Srb Novak Đoković je nedvomno v vrhunski formi, pod vprašajem pa je Rafael Nadal, ki ga mučijo »vezane« poškodbe od gležnja do stegenske mišice in kolka. Javno se sprašuje, kakšno ceno bo moralo plačati njegovo telo za nastope na trdih podlagah. Povsem zdrav ni niti Aleksander Zverev, ki kot četrti nosilec v prvem kolu pričakuje za nasprotnika najboljšega slovenskega igralca Aljaža Bedeneta. Kdo bi lahko ogrozil Federerja in Đokovića iz druge vrste? Domačini stavijo na novega Lleytona Hewitta Alexa de Minaura, saj se na nepredvidljivost Nicka Kyrgiosa in Berdarda Tomića ne gre zanašati. Navdušuje ekstravagantni Grk Stefanos Cicipas, obetaven je novi Marat Safin Karen Hačanov, blizu je tudi njegov ruski rojak Danil Medvedjev, na stavnicah dobro stojita še Hrvat Borna Čorić in Britanec Kyle Edmund. Vprašanje pa je, ali so vsi ti sposobni zdržati 14 dni hudega tempa in peklenskega avstralskega sonca.

Polona Hercog v prvem krogu z Angelique Kerber Pri ženskem tenisu je pravilo, da je razplet vsakega turnirja, na katerem igra Serena Williams, odvisen od Serene Williams. Če ji ne gre, imajo možnost Simona Halep, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber in eksotična Naomi Osaka. Prav Kerberjeva, ki zaradi nizkega težišča telesa najlaže vrača vedno močnejše »projektile« v ženskem tenisu, bo imela v prvem kolu za nasprotnico Slovenko Polono Herzog. Sedemindvajseta nosilka, svetlolasa Italijanka Camila Giorgi, se bo pomerila z Danilo Jakupović, ki se je v Shenzenu na Kitajskem zaradi hudega mraza prehladila, vendar uspešno okreva. Trener najvišje uvrščene slovenske igralke na lestvici WTA Tamare Zidanšek, izkušeni Zoran Kranjc, verjame, da njegova varovanka uspešno sestavlja vse dobre elemente svoje igre, vendar se še navaja na »bombe«, kot jih imata na primer trenutno zelo vroča Belorusinja Aleksandra Sasnovič, ki bi bila lahko presenečenje grand slama, in Slovakinja Viktorija Kuzmova. Tekmica Tamare Zidanšek v 1. krogu bo Avstralka Daria Gavrilova. Kot zanimivost pa še to. Pred odhodom na odprto prvenstvo Avstralije je legendarna Rusinja Maria Šarapova na treningu na Floridi izmenjala tudi vrsto udarcev z našo mlado, izjemno obetavno igralko Elo Milič, najboljšo na svetu v kategoriji do dvanajst let, sicer hčerko košarkarske legende Marka Miliča.