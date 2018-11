V slovenskem košarkarskem prvenstvu ni več neporaženega moštva. V 5. krogu so igralci Zlatoroga namreč na gostovanju ugnali Rogaško in ji prizadejali prvi poraz v državnem prvenstvu, Šentjur pa je že v petek premagal Krko.

Potem ko so v 4. krogu proti Šenčurju izvlekli podaljšek in nato prišli do uspeha, so košarkarji Zlatoroga tudi to pot igrali napeto končnico. Pri izenačenju na 75 so imeli Laščani po izgubljeni žogi Slatinčanov napad za zmago in ga unovčili, saj je tik pred iztekom časa za zmago zadel Cleveland Thomas. »Zadnji koš Thomasa je bil spektakularen. Štiri tekme v gosteh in tri zmage, to je za nas neverjetnega pomena,« je bil po zmagi zadovoljen trener Zlatoroga Chris Thomas. 5. krog državnega prvenstva je sicer zaznamoval še visok poraz državnega prvaka Olimpije, ki je klonil proti Šenčurju.

Liga Nova KBM, 5. krog: Primorska – Helios 97:50 (17:13, 44:32, 71:40), Hopsi – Ilirija 85:74 (26:15, 48:40, 65:55), Rogaška – Zlatorog 75:77 (24:31, 42:50, 57:63), Šenčur – Olimpija 85:62 (21:13, 50:31, 63:46).