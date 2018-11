Satelit je zadnji od treh satelitov Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov Eumetsat. Pred njim so v letih 2006 in 2012 izstrelili satelita Metop-A in Metop-B, ki še vedno krožita okrog Zemlje. Vsi trije sateliti omogočajo napovedovanje vremena za od 12 ur do deset dni vnaprej, piše na spletni strani organizacije.

Metop-C, ki bo krožil po orbiti nad Zemljinima poloma na višini 817 kilometrov, bo "okrepil, optimiziral in dopolnil" zmogljivosti drugih dveh satelitov. Z devetimi instrumenti bo meril temperaturo, vlago in sestavo atmosfere, temperature in veter na gladini morja ter sestavo oblakov. S tem bodo izboljšali napovedovanje vremena in spremljanje podnebja na globalni ravni.

Z izstrelitvijo rakete Sojuz tokrat niso imeli težav. Zadnja izstrelitev tega plovila, s katerim bi morala na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) poleteti dva astronavta, se je namreč zaradi nepravilnosti pri sestavi plovila Sojuz kmalu po vzletu izjalovila.