Satelit ICESat-2 je zgodaj davi po krajevnem času na raketi delta II poletel z letalskega oporišča Vandenberg v Kaliforniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je drugi tovrstni satelit; prejšnjega je Nasa poslala v vesolje leta 2003, deloval pa je do leta 2009. Takratna misija je ugotovila tanjšanje ledu na morjih ter izginjanje ledenega pokrova z obalnih območij Grenlandije in Antarktike.

Novi laser je precej naprednejši in bo streljal desettisočkrat v sekundi, medtem ko je prejšnji streljal žarke štiridesetkrat v sekundi. Meritve bodo opravili vsakih 0,7 metra satelitove poti.