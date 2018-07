Kot je za STA povedala 17-letna dijakinja Gimnazije Šentvid je to zanjo velika čast. »Ponosna sem, da bo satelit v vesolju nosil moje ime.«

To čast si je prislužila leta 2011, ko je kot 10-letna učenka osnovne šole Kašelj zmagala na likovnem natečaju Galileo na temo Vesolje in vesoljska plovila.

Izvorna risba z naslovom Vesolje ka-BUM še vedno krasi njeno steno, v domači dnevni sobi pa visi tudi povečana različica te risbe, je razkrila dijakinja.

V natečaju so sodelovali otroci, rojeni med letoma 2000 in 2002, žirija pa je izbrala po enega zmagovalca iz vsake od tedanjih 27 članic unije. Po vsakem zmagovalcu so poimenovali en satelit iz navigacijskega sistema Galileo.