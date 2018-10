V mestu Chengdu, v kitajski provinci Sečuan, načrtujejo zamenjavo izvora nočne svetlobe. Namesto uličnih luči bi mesto ponoči osvetljevala umetna luna. Vendar ne mislijo ustvariti novega nebesnega telesa, temveč v zemeljsko orbito poslati satelit, ki bi bil od Lune osemkrat svetlejši.

Satelita naj bi ojačal lunino svetlobo ponoči, pišejo v časopisu kitajske partije, People’s Daily. Svetloba, ki bi jo satelit oddajal, bi lahko osvetljevala območje od deset do 80 kilometrov, njegovo moč pa bi lahko natančno regulirali. Nadomestil bi svetlobo, ki jo zdaj nudijo ulične luči.

Projekt je javnosti pretekli teden predstavil Wu Chunfeng, direktor zasebnega vesoljskega podjetja Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co (Casc). Dejal je, da so v preteklih letih že opravili različna testiranja, a tehnologija, ki bi projekt omogočila, še ni dovolj razvitaa. Satelit bi po napovedih lahko poslali v orbito leta 2020.

Kakšne bi bile posledice? Nekateri znanstveniki so ob tem polni pomislekov. Umetna svetloba, ki bi prihajala iz vesolja, bi namreč lahko imela stranske učinke, med drugim bi lahko zmedla biološko uro meščanov Chengduja. Kang Weimin s tehnološkega inštituta v Harbinu, pravi, da bi bila svetloba, ki bi prihajala od satelita, nežna in razpršena in noči ne bi spremenila v dan.