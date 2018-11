Nesreča se je zgodila v kraju Casteldaccia nedaleč od Palerma, kjer je zaradi obilnega deževja hitro narasla tamkajšnja reka. Žrtve so člani dveh družin, med njimi tudi otroci, stari med tri in 15 let, poročajo italijanski mediji. Župan Casteldaccie Giovanni Di Giacinto je poudaril, da gre za veliko tragedijo.

Trem ljudem je iz hiše uspelo pobegniti, med njimi enemu tako, da je splezal na drevo, poroča tiskovna agencija Agi.

Deseto smrtno žrtev je neurje zahtevalo v kraju Vicari, kjer je umrl 44-letni moški. Blizu Agrigenta pa sta umrla moški in ženska, potem ko je njun avtomobil odnesel narasel potok. V kraju Corleone pa pogrešajo enega človeka.

Sicilijo bo danes po napovedih obiskal premier Giuseppe Conte. Vojska bo medtem pregledala stanje vseh glavnih cest na otoku.

Neurja z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki po vsej Italiji pustošijo že teden dni, so tako skupaj zahtevala že okoli 30 smrtnih žrtev, povzročila pa so tudi veliko gmotno škodo. Med najhuje prizadetimi je dežela Veneto na severu Italije, ki jo bo danes obiskal italijanski notranji minister Matteo Salvini.

Vremenoslovci močno deževje napovedujejo tudi za danes. V šestih italijanskih pokrajinah veljajo vremenska opozorila zaradi neurij.