60-letni Baldwin je bočno vzvratno parkiral pred svojim domovanjem, nakar je v prazen parkirni prostor nesramno zapeljal 49-letni voznik, čigar imena niso takoj objavili.

Tat parkirnega prostora se je odpravil plačat parkirnino na avtomat, Baldwin pa se je odpravil za njim in ga nahrulil. Možakar je jezikal nazaj, malce sta se prerivala in Baldwin ga je udaril v obraz.

Tatu so odpeljali v bolnišnico, ker se je pritoževal nad hudimi bolečinami v bradi in vratu, kar bo zagotovo koristno za prihajajočo odškodninsko tožbo.

Baldwina so nemudoma aretirali, vendar čez nekaj ur izpustili. Pred sodnika bo moral zaradi fizičnega napada, ki so ga policisti opredelili kot prekršek in ne kaznivo dejanje.

Kazen za napačno parkiranje pa bosta morala plačati oba. Možakar zaradi tega, ker ni uspel plačati ukradenega parkirnega mesta, saj ga je Baldwin prej poslal v bolnišnico.

Baldwinovega dejanja Newyorčani, ki vozijo in parkirajo, ne obsojajo, saj so tovrstne nesramne kraje parkirnega prostora v mestu, kjer prostih parkirnih prostorov zelo primanjkuje, reden pojav.

Vozniku, ki v takšnih primerih potegne kratko, ostane na voljo le godrnjanje, ker se policistom s takšnimi zadevami ne ljubi ukvarjati, ali pa naredi podobno kot Baldwin.

Drugo vprašanje je sicer to, zakaj se Baldwin sploh spravlja parkirati na ulico, saj ima več kot dovolj denarja, da si lahko privošči garažo. Novinar New York Posta ga je to vprašal, ko so ga vlekli v zapor in Baldwin je bil tiho.