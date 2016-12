Alec Baldwin bo služil s Trumpom

Čeprav večina zvezdnikov ni zadovoljna z novoizvoljenim ameriškim predsednikom, je enemu od njih prav zaradi Donalda Trumpa padla sekira v med. Alec Baldwin z vsakim nastopom v oddaji Saturday Night Live, v kateri oponaša Donalda Trumpa, zasluži 1400 dolarjev. Mnogi trdijo, da je Baldwinova imitacija Trumpa daleč najboljša tudi zato, ker ima igralec nekaj podobnih obraznih potez kot markantni predsednik. Baldwin je tudi do potankosti preučil Trumpov način govorjenja in razložil, da dela med besedami velike premore, ker se zdi, da nenehno išče boljše izraze, a jih nikoli ne najde. Baldwin si je ogledal tudi ure in ure posnetkov Trumpovih nastopov v javnosti, da bi naštudiral njegove kretnje rok. Celo lasulja, ki jo nosi, je narejena prav zanj, da kar najbolje posnema Trumpove pramene.