Woody Allen je genialni filmski ustvarjalec, toda njegovo zasebno življenje je vse prej kot preprosto. Zadnje tedne se je v medijih spet pojavila zgodba o tem, kako naj bi nadlegoval svojo posvojenko Dylan Farrow, ki je o tem ponovno spregovorila v televizijskem intervjuju, češ, zakaj so kljub gibanju #MeToo vsi tiho o Allenu in zakaj še vedno delajo z njim. »Zakaj ne bi smela občutiti jeze? Spolno me je nadlegoval, moram povedati resnico in upati, da mi bo kdo verjel. Zakaj mu ne bi uničila kariere?« se je spraševala v intervjuju na CBS This Morning.

V pismu, objavljenem v Los Angeles Timesu, je zapisala, da je Allen plenilec in da ne razume, kako da na Amazonu, ki producira njegove nadaljevanke in filme, še niso prekinili pogodbe z njim. V skladu s trenutnim vzdušjem, da je dovolj že beseda, so se nekateri igralci in igralke pridušali, da ne bodo več snemali z 82-letnim režiserjem. Timothee Chalamet, ki igra v njegovem zadnjem filmu A Rainy Day in New York, pa bo ves honorar nakazal organizacijam, ki se bojujejo proti spolnim zlorabam.

Alec Baldwin v bran režiserju

Zgodba o Dylan Farrow je močno odjeknila v javnosti leta 1992. Takrat je Mia Farrow zatrdila, da je njen partner spolno nadlegoval tedaj sedemletno Dylan. Dogodek naj bi se zgodil leta 1992 na podstrešju družinske hiše, ko se je deklica igrala z vlakci. Ravno v tistih mesecih je postalo javno, da se je režiser zapletel v ljubezensko afero s posvojenko Mie Farrow iz njenega drugega zakona Soon Yi. Razšel se je z Mio in se preselil skupaj s Soon Yi, s katero sta se kasneje tudi poročila in sta še vedno poročena, imata pa tudi dva posvojena otroka. Tedaj je Woody Allen zanikal vse obtožbe. Zadevo je preiskala policija, javni tožilec pa je zavrgel primer, češ da ne bi po nepotrebnem travmatizirali dekleta. Toda zgodba je ponovno vzniknila leta 2013, ko je Dylan Farrow ponovila obtožbe v intervjuju za Vanity Fair. Tedaj se je vse dogajalo na očeh javnosti, saj so Woody Allen ter Mia in Dylan Farrow komunicirali kar s pismi v New York Timesu. V pismu je Woody Allen zapisal, da je »Dylan proti njemu naščuvala njegova nekdanja partnerica Mia, da bi se mu maščevala«.

Ob letošnji ponovni obuditvi obtožb je v bran režiserja stopil Alec Baldwin, ki je na twitterju zapisal, da so »Allena preiskovali policisti dveh zveznih držav, a nikoli niso vložili obtožnice. Omalovaževanje njega in njegovega dela ima brez dvoma nekakšen drug namen. Vse skupaj je žalostno in nepravično. Z Allenom sem delal trikrat in to je bil eden največjih privilegijev v moji karieri.«