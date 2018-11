Kanclerka je poudarila, da se lahko razhajanja mnenj reši le s pogovorom. »Za prihodnost smo pripravljeni delati miroljubno in prijateljsko,« je dodala.

Tudi poljski premier Mateusz Morawiecki je poudaril enotnosti med državama in ni želel prilivati olja na ogenj glede nekaterih spornih tem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odnosi Varšave z Berlinom in Brusljem so se zaostrili, odkar je na vladi konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS). Poljska med drugim že dlje kritizira begunsko politiko Merklove in se upira sprejemu beguncev.