Nemčija, ki je sicer vodila napore Evropske unije glede končanja krvavega konflikta na vzhodu Ukrajine, je odobrila Rusiji izgradnjo plinovoda do Nemčije. Ukrajina rusko širitev plinovoda obsoja, češ da to ni v skladu s sankcijami.

Merklova in Porošenko sta sicer v okviru srečanja skušala okrepiti dvostranske odnose. Veliko pozornosti sta namenila tudi trajajočemu konfliktu ter mirovnemu sporazumu iz Minska, pri katerem je sodelovala Nemčija.

Nemška kanclerka se bo danes predvidoma sestala še s premierjem Volodimirjem Grojsmanom.

Rusija in Ukrajina sta se zavezali ključnim določilom sporazuma iz Minska. Obljubili sta trajno prekinitev ognja, umik težke oborožitve, umik enot in razminiranje ter zagotavljanje zaščite in dostopa opazovalni misiji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Konflikt v regijah Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je po ocenah ZN do zdaj zahteval več kot 10.000 žrtev.