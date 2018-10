»Naši pomisleki so bili, kako bodo mediji sprejeli konferenco. Gre na splošno za sojenje. Opažamo, da marsikaj ni tako, kot bi moralo biti. Dolgo nismo ničesar komentirali. Čutimo potrebo, da to povemo. Derbi ne more biti edini razlog,« je odvrnil Ban, ki je prepričan, da mnenje deli večina prvoligašev, a se z redkimi izjemami iz različnih razlogov nočejo izpostavljati. Pojasnil je, da niso želeli govoriti o celotnem sojenju v slovenski prvi ligi, zato so izbrali samo posnetke tekem Maribora in Olimpije. »Imamo pa preveč konkretnih dokazov, da nekaj s sojenjem v Sloveniji ni v redu. Slovenski sodniki so sicer znani kot dobri sodniki, letos pa delajo veliko napak. Te se dogajajo v serijah, po potrebi se sodniški kriteriji spreminjajo. Prekrški se različno tolmačijo, situacije se različno presojajo, odvisno od kluba. Želimo si enakega sojenja za vse. Boli nas podcenjevalen, vzvišen odnos v komunikaciji sodnikov z igralci in strokovnim vodstvom. Tega je letos več kot prej.«

»Pravila so slabo definirana«

V Mariboru so izpostavili situacije, ki so šle njim v škodo oziroma v korist Olimpije. »Vem, boste rekli, kaj pa napake v našo korist. Za to gre: dogajajo se napake in te se prevečkrat kompenzira. Zmenijo se med polčasom, kakorkoli to med njimi deluje, da potem kompenzirajo eno napako tako, da naredijo še drugo in tretjo. Ko se zgodi ena, ne sme biti druge,« je povedal trener vijoličastih Darko Milanič. Meni, da tisti rek, da se na koncu sezone vse poravna, v tej sezoni ne drži. Na temo derbija, ki ga je sodil Matej Jug - ta je letos edini sodil sedem tekem, a ni pokazal še nobene enajstmetrovke - je Milanič pojasnil: »Sodnik je naredil pri Denisu Klinarju napako, enajstmetrovka je bila (za Olimpijo). Najverjetneje je bil opozorjen med polčasom. Vem, da se vsi ne strinjajo, ali je bila enajstmetrovka nad Luko Zahovićem. Tudi, ali je bila nad Klinarjem, se ne strinjajo. Pravila so tako slabo definirana, da smo naredili iz nogometne igre tako čudo in so mnenja deljena.« Milanič in Ban sta poudarila, da si želijo predvsem bolj jasna pravila. Milanič je to ponazoril z razliko v kriteriju na derbiju, ko sta Frank Bagnack in Jasmin Mešanović storila podoben prekršek, a je karton dobil le slednji. »Sodniki ne bi smeli biti naši nasprotniki.«

Na vprašanje, ali v NK Maribor menijo, da je torej Olimpija, sodeč po prikazanih posnetkih, favorizirana, pa je Ban povedal: »Mislimo, da je človeških napak preveč. O tem teče konferenca. Ne mislimo, da je kdo favoriziran. Ampak napake, ki se dogajajo v dobrobit nekaterih klubov, se dogajajo na račun drugih klubov.«