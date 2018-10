Ekipi sta srečanje začeli izjemno motivirano, polpriložnosti so se začele vrstiti tako rekoč od prve minute, vendar brez strela v okvir, tako da nevarnosti za vratarja ni bilo. Nekaj več posesti je imela Olimpija, Mariborčani pa so stavili predvsem na hitre prenose v napad. V 17. minuti je s polrazdalje sprožil Mitja Viler, vendar je njegov strel brez večjih težav obranil ljubljanjski vratar Aljaž Ivačič.

Na naslednjo priložnost so morali gledalci počakati dobrih deset minut, ko je s poizkusom s slabih dvajset metrov Jasmina Handanovića raztegnil Marko Putinčanin. Po izvedbi kota je imela Olimpija še eno priložnost, v 29. minuti je Rok Kronaveter z roba šestnajsterca sprožil proti desnemu kotu, Handanović je s konicami prstov žogo odbil toliko, da je ta namesto v mrežo trčila ob vratnico.

Kronaveter se je ob poizkusu poškodoval, saj ga je pri blokiranju strela po gležnju kresnil Viler, tako da ga je moral trener zelenih Zoran Barišić po nekaj manj kot pol ure igre v napadu nadomestiti s Kingsleyjem Boatengom.

Hotić zabil iz prve resne priložnosti

Ljubljančani so zatem nekoliko spremenili postavitev na igrišču, s čimer so se skušali prilagoditi na menjavo, kar so s pobudo uspeli izkoristi Štajerci. Po zamujeni priložnosti Marcosa Tavaresa v 35. minuti, se je mreža gostov prvič zatresla pet minut kasneje, ko je po predložku Vilerja in slabem izbijanju ljubljanske obrambe žoga pristala na nogah Dina Hotića, ki mu ni bilo težko zabiti že svoj osmi zadetek sezone (1:0). S tem izidom sta moštvi odšli na odmor.

Prednost štajerske ekipe pa ni zdržala prav dolgo, za ekspresno izenačenje je v 52. minuti poskrbela naveza Stefan Savić in Andres Vombergar; prvi je podal z leve strani, drugi zadel iz neposredne bližine (1:1). Olimpija je prešla v nalet, v 58. minuti je po predložku v kazenski prostor z glavo neuspešno meril branilec Aris Zarifović, ki pa za sabo ni videl še bolje postavljenega Vombergarja.