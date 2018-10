Še Zlatko Zahović je prišel na novinarsko konferenco. Sedel je v drugo vrsto. Tiho, brez besed, čakajoč. Da bi ne samo slišal, ampak v živo doživel, kaj, kako, čemu se je vse to zgodilo. Vse to. Prvič se je zgodilo, da je Olimpija dobila dva zaporedna derbija v Ljudskem vrtu. Kakšen derbi. Kakšen preobrat. Kakšne odločitve. Mitja Viler je ocenil, da se bo o derbiju, po katerem je Olimpija le še dve točki za Mariborom, govorilo še ves teden. Vpliv derbija pa utegne biti še bolj dolgoročen. Pritisk bo zdaj na Darku Milaniču. Ne nazadnje Matjaž Kek ni šel na južno tribuno, kot je napovedal. Na derbiju je sedel ob Zlatku Zahoviću.

»Bila je dobra tekma, tako Maribora kot Olimpije, sreča pa za nas, da smo zasluženo zmagali!« je povzel Olimpijin trener Zoran Barišić. Pošalil se je, da je skrivnost, kaj je med polčasom povedal v slačilnici. Pa ni bila skrivnost, kajti kot je povedal Aris Zarifović: »Ob odmoru smo se v slačilnici dogovorili, da moramo nanje pritisniti, ker nimajo radi, da so pod pritiskom. Videli ste, da smo bili potem druga ekipa.« Tudi Maribor je bil druga ekipa. Drugi polčas se mu je, kot je odkrito priznal trener Darko Milanič, ponesrečil: »Z optimizmom smo se vrnili na igrišče, potem pa bili preveč pasivni. Neverjetno, da se to zgodi, ko gre za tako pomembno tekmo.«

Ko so vijoličasti zmaje avgusta premagali v Stožicah (3:0), je po oceni Milaniča odločil en sprejem Dina Hotića. Tokrat je, pod Barišićevim umirjenim in celovitim vodstvom, ki temelji na fizičnem delu in psihološki skromnosti, odločila moštvena igra. Olimpija se je sestavila celo po tem, ko se je Rok Kronaveter prijel za nart, takoj po tem, ko je zadel vratnico, ter slavila brez njega in navkljub zaostanku. Vijoličasti so povedli, ko je podajo Vilerja, ki je preletela nevidnega Luko Zahovića, nespretno odbil Dino Štiglec, naravnost do Dina Hotića. »Vse smo imeli pod kontrolo, bili smo dober tekmec,« je za prvi polčas izbrane besede še lahko našel Milanič: »Velika škoda je, da smo v drugem polčasu popolnoma spremenili podobo. Z naše strani popolnoma neagresivno, povlekli smo se nazaj, ne da bi delovali kot moštvo, kar je nasprotnik izkoristil.« In to v razmaku dobrih desetih minut. »Zelo hvaležen sem mu, da mi je vlil samozavest,« se je Andres Vombergar, strelec prvega gola, zahvalil Barišiću, ker ga je znova naučil uživanja v nogometu. Nazadnje je tako užival prav v Ljudskem vrtu, ko je lani zabil za zmago v ključnem derbiju. »In to kakšen prvenec!« pa je Barišiću šlo kar na smeh, ker je Tomislav Tomić z evrogolom zabil svoj prvenec za Olimpijo. »Včasih pride tudi malo sreče, če zanjo garaš.«

Maribor se je v igro vračal prepozno, Milanič je predolgo okleval z menjavami. Za prvi, ki ju je opravil, si je, tako kot na koncu, prislužil precejšnje žvižge. »Navijači delujejo na osnovi emocij. Sprejeti moraš, da kdo ni zadovoljen, in danes ne morejo biti zadovoljni s prikazanim.« Ker je pri 1:1 Aljaž Ivačič, začuda, mojstrsko ubranil strel rezervistu Janu Mlakarju, je moral Maribor z redkimi priložnostmi garati vsaj za točko. Do 79. minute, ključnega trenutka za vijoličaste. Ko ne prvič ne drugič s streli ni šlo mimo teles, je Luka Zahović namignil s preigravanjem, Asmir Suljić je s startom zamudil, a Zahović je že padal, še preden ga je Suljić zares pokosil. Matej Jug je ocenil, da je šlo za simuliranje. »Luka mi je rekel, da penala ni bilo,« je Zarifović tudi na konferenci ponovil, kar je povedal že pred kamerami. Zmeda, saj je Milanič malo pred tem zagotovil, da mu je Zahović povedal, da je enajstmetrovka vsekakor bila.

»Ne komentiram sojenja,« je svoje pristavil Barišić, ko je bil omenjen tudi prekršek Klinarja nad Suljićem, ki ga je Jug prestavil zunaj kazenskega prostora, »če bi piskal enajstmetrovki, bi bilo 1:1. Če piska, piska, če ne, potem ne. To mora biti naša mentaliteta.« Situacija je namreč privedla do reakcije Hotića, ki je porinil Juga, ta pa je Hotića takoj izključil. Še najbolj spravljivo je situacijo pospremil Mitja Viler, ki je odigral že 300 tekem za Maribor: »Ogledal sem si situacijo, sodnik je bil dobro postavljen. Vsak naj presodi sam. V živo mi ni delovalo, ampak na posnetku se mi je zdelo, da je. Tako pač je.« Kar ni zmanjšalo veselja Olimpije, ki ji je še višjo zmago ubranil Jasmin Handanović. Vseeno, še druga zaporedna zmaga v Mariboru. »Ko zmagaš v Ljudskem vrtu, je veselje seveda veliko,« se je nasmejal Zarifović: »S fanti smo zapeli neko pesem. Upam, da se nas je dobro slišalo.«

Maribor – Olimpija 1:2 (1:0) Strelci: 1:0 Hotić (40), 1:1 Vombergar (52), 1:2 Tomić (63). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 12.000, sodnik: Jug (Tolmin) – 5, rumeni kartoni: Klinar, Mešanović, Ivković, Zahović; Bagnack, Maksimenko, Lupeta, rdeči karton: Hotić (80). Maribor: Handanović 7, Klinar 6, Ivković 6, Šuler 6, Viler 6,5, Dervišević 5 (od 72. Pihler 6), Vrhovec 6 (od 83. Vršič –), Mešanović 6 (od 66. Mlakar 5,5), Tavares 5, Hotić 6,5, Zahović 5, trener: Milanič 5,5. Olimpija: Ivačič 7,5, Bagnack 6, Zarifović 7, Maksimenko 7, Štiglec 6, Putinčanin 7,5, Tomić 8, Suljić 7, Kronaveter 7 (od 33. Boateng 6,5 (od 82. Lupeta –)), Savić 7,5, Vombergar 7,5 (od 93. Ilić –), trener: Barišić 7,5. Igralec tekme: Tomislav Tomić (Olimpija). Streli v okvir gola: 6:6, streli mimo gola: 7:5, koti: 7:4, prekrški: 14:17, prepovedani položaji: 5:2, posest žoge (v odstotkih): 49:51.

1. SNL, 14. krog 1. Maribor 14 9 3 2 38:13 30 2. Olimpija 14 8 4 2 28:14 28 3. Gorica 13 5 6 2 18:18 21 4. Celje 14 4 7 3 17:18 19 5. Aluminij 14 5 3 6 21:22 18 6. Domžale 13 4 4 5 20:18 16 7. Mura 14 4 4 6 21:22 16 8. Rudar 14 4 2 8 13:31 14 9. Krško 14 2 6 6 8:14 12 10. Triglav 14 3 3 8 17:29 12 Pari 15. kroga, sobota ob 18. uri: Gorica – Rudar, nedelja ob 11.45: Triglav – Krško, ob 14. uri: Celje – Maribor, ob 16.15. uri: Olimpija – Domžale, ob 18.30: Aluminij – Mura. Lestvica strelcev – 8 golov: Hotić (Maribor), Požeg Vancaš (Celje), 7 – Mlakar (Maribor), Sirk (Mura), 6 – Kronaveter, Vombergar (oba Olimpija)...