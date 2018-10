Navijači gostov iz Ljubljane so med drugim na tribuno med ljudi vrgli baklo in zadeli otroka, kar je razjezilo domače privržence. Ti pa so se znašali nad predsednikom Olimpije Milanom Mandarićem. »Kljub prizadevanju obeh klubov k športnemu navijanju ne moremo mimo dogodka, ki se je zgodil na VIP tribuni Ljudskega vrta. Predsednik NK Olimpija Ljubljana Milan Mandarić je bil s strani domačih navijačev, ki sedijo pod omenjeno tribuno, napaden in večkrat zalit s pivom,« so pri ljubljanskem kolektivu zapisali na družbenem omrežju twitter.

To je obsodil tudi trener gostov Zoran Barišić: »Ne sme se dogajati, da našega predsednika napadajo, pljuvajo in ciljajo s pivom. To bi moral biti nogomet, v katerem vlada spoštovanje. Vsi bi ga morali pokazati. Nogomet s tem izgublja, tega ne bi smelo biti. Nikoli, nikdar.«

Prav tako pa je obsodil tudi dejanje ljubljanskih navijačev. »Katastrofa. Da navijači vržejo baklo na človeka, se v nogometu ne bi smelo dogajati.«

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije bo tako imel spet polne roke dela, nenazadnje tudi zaradi tega, ker so domači navijači ob koncu tekme glavnega sodnika Mateja Juga, ta med drugim v 80. minuti ni dosodil domnevne enajstmetrovke za izbrance Darka Milaniča, ciljali z različnimi predmeti.