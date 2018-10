Nogometaše Olimpije je streznil boleč avgustovski poraz proti Mariboru, ki je v Stožicah slavil s 3:0. Državni prvaki od tedaj v obeh domačih tekmovanjih niso izgubili nobene tekme, po zamenjavi na trenerski klopi pa delujejo čvrsto in zanesljivo. Zasluge za stabilnost ljubljanskega moštva ima tudi idejni vodja na igrišču Rok Kronaveter, ki je v tej sezoni s šestimi prvenstvenimi zadetki prvi strelec kluba. Rojeni Mariborčan bo na jutrišnjem obračunu v Ljudskem vrtu eden najpomembnejših adutov Olimpije.

Olimpija bi se oddolžila Mariboru

Kaj je v Stožicah tako drugače, da je Olimpija spremenila podobo v primerjavi z začetkom sezone? »Takrat so se dogajale spremembe na trenerski klopi. Poslovil se je Ilija Stolica, moštvo je prevzel njegov pomočnik Aleksandar Linta. To je bilo stresno obdobje za igralce, zagotovo bi se zadnja tekma z Mariborom drugače razpletla, če bi ob zaostanku z 0:1 zadel iz enajstmetrovke. V soboto zagotovo pričakujem drugačno Olimpijo v Ljudskem vrtu. Zelo smo motivirani, zato se bomo poskušali oddolžiti Mariboru za avgustovski poraz,« razmišlja Rok Kronaveter, ki je pri Olimpiji zadolžen za izvajanje enajstmetrovk. V ljubljanskem dresu je iz kazenskega strela dosegel že deset golov in lovi rekorderja Zorana Ubavića, ki je bil uspešen štirinajstkrat. V letošnji sezoni je enajstmetrovko že dvakrat prepustil Andreju Vombergarju, da bi Argentinec slovenskih korenin pridobil samozavest. »Svoj bonus je že izkoristil. Odslej bom jaz streljal enajstmetrovke,« se je nasmehnil Kronaveter.

Maribor bo v jutrišnji derbi vstopil kot vodilno moštvo prve lige s petimi točkami prednosti pred prvo zasledovalko Olimpijo. Kronaveter meni, da to ne bo vplivalo na dogajanje na igrišču. »Vsak derbi je zanimiv in zahteven, a nihče ni v prednosti. Maribor je že vrsto let konstanten. Ekipa je dobra in uigrana, a smo tudi mi v odlični seriji. V Mariboru bomo igrali na zmago, saj želimo zmanjšati zaostanek na dve točki, da bo prvenstvo bolj napeto. Veselimo se največje tekme,« pravi Kronaveter, a opozarja, da bi se brezglavo napadanje mariborskega gola lahko slabo končalo.