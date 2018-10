Nogometaši Maribora in Olimpije so bili pred derbijem v prihodnjem krogu uspešni. Vijoličasti so v gosteh s 3:0 porazili Gorico, zmaji pa so bili z 2:0 v Stožicah boljši od Triglava. V 13. krogu sta tri točke osvojila še Mura, ki je ugnala Rudar, in Celje, ki je premagalo Krško. Domžale in Aluminij sta se razšla z remijem brez zadetkov.

Obrenović razburil Goričane

»Tata, ta sodnik je bil pa slab,« je bilo slišati otroški komentar v gneči ob odhodu s stadiona v Novi Gorici, ko je večina še vedno premlevala dosojeno in nato preklicano najstrožjo kazen gostiteljem proti Mariboru. Najbolj jezni so se zbrali ob ograji tribune in namenili nekaj klasičnih sočnih besed sodniški ekipi, ki se je s hitrimi koraki namenila v zavetje garderobe. Vse skupaj je zakuhal prvi med njimi, Rade Obrenović, ko je v 66. minuti ob padcu Filipovića preko Handanovića prehitro pihnil v piščalko in Gorici poklonil enajstmetrovko.

»Kot da bi komaj čakal, da stopi v ospredje,« je bilo slišati med intervjuji po tekmi. In tudi je, saj je dogodek zasenčil številne druge poteze na derbiju, vključno z obetavnimi, a neizkoriščenimi goriškimi napadi ter skoraj stoodstotno mariborsko natančnostjo. »Čudi me, da je sodnik spremenil odločitev šele po reakciji mariborske klopi, šele takrat je šel do svojega asistenta za golom,« je opozoril goriški trener Miran Srebrnič, a tudi priznal, »mislim pa, da ni šlo za najstrožjo kazen.« Malce bolj sarkastičen je bil novogoriški Mariborčan Uroš Celcer: »Ali preklicana najstrožja kazen pomeni, da imamo odslej v Sloveniji VAR?« Srebrnič je še dodal podrobnost iz »vročih pogovorov«, ki so se z igrišča, kjer so Obrenovića obkolili vijoličasti, po njihovi »zmagi« preselili ob goriško klop: »Sodnik mi je povedal, da se je prenaglil in naredil napako.« V krogih, kjer so po tekmi nastajali intervjuji, je sicer prevladovalo mnenje, da je odločitev spremenil zgolj zato, ker je bil oškodovan Maribor in da kakšen nižjerangiran tekmec ne bi imel tega privilegija.

Seveda pa ni nobenega dvoma. »Maribor je zasluženo zmagal, predstavil se je z učinkovito igro, ki nam manjka,« je priznal Srebrnič. Na podoben način je svoje vtise po uspehu s 3:0, pri katerem sta zadetke dosegla Aleks Pihler in dva Jasmin Mešanović, oblikoval tudi Darko Milanič, ki je pred desetimi leti trenersko kilometrino nabiral prav na goriški klopi. »Njihov način branjenja in prehodov na Filipovića in Kotnika je kakovosten in Gorica je bila v igri do našega drugega zadetka. Čeprav je bila razigrana, smo dosegli tri zadetke in obenem ohranili mrežo nedotaknjeno.«

Derbi je sicer zaznamovala simpatična in tudi čustvena ter obenem redko videna poteza pred tekmo, saj so igralce na igrišče namesto otrok pospremili varovanci Doma upokojencev Nova Gorica. Najstarejši je imel 101 leto.