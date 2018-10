Že če sodimo po pelmenih, tradicionalnih ruskih nadevanih testeninah, podobnih italijanskim tortelinom. Narejene so iz sesekljanega mesa, zavitega v tanko testo, narejeno iz moke, jajc in vode ali mleka. Za polnilo se uporablja svinjino, jagnjetino, govedino, divjačino, perutninsko (gosje) ali ribje meso, priljubljena je mesna mešanica. Po tradicionalnem uralskem receptu se nadev pripravi iz 45 odstotkov govedine, 35 odstotkov jagnjetine in 20 odstotkov svinjine, čemur dodamo sol, poper, čebulo in česen. Ponekod jih polnijo tudi zgolj z ocvirki, s krompirjem, zeljem, poznajo pa tudi sadne različice. Vladimir Giljarovski (1853–1935), ruski kronist, novinar, pisatelj in velik gurman, poznan po opisovanju življenja Rusov v predsovjetskem času, je v knjigi Moskva in Moskovčani slikovito zapisal:

»Nekoč v osemdesetih letih so prišli iz Sibirije največji lastniki rudnikov zlata in so obedovali na sibirski način… Na jedilniku sta bili napisani le dve jedi: predjed in sibirski pelmeni. Ničesar drugega ni bilo, ampak za dvanajst oseb je bilo pripravljenih 2500 pelmenov: tako mesnih kot ribjih in tudi sadnih, postreženih v rožnatem šampanjcu…« Kuhane pelmene strežejo z različnimi omakami, s smetano, maslom, kisom, gorčico ali hrenom. Včasih kuhane in zabeljene še zapečejo, da dobijo zlato skorjico. Strežejo jih tudi kot zakuho v juhi. In od kod njihovo nenavadno ime? Sredi Urala živijo Udmurti, staro ugrofinsko (sorodno Madžarom in Fincem) pleme. V njihovem jeziku »pel« pomeni uhelj, »nan« pa jed iz testa. Torej dobesedno testeni uhlji. Privoščite si sočne in sveže.