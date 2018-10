Hadžijski čevap

Potrebujemo 1 kg boljše teletine brez kosti (najbolje stegno) ali jagnjetine, 500 g gob (najbolje jurčkov, lahko tudi šampinjonov), 2 srednje veliki čebuli, 250 g sveže rdeče podolgovate paprike (kurt kapija), 150 g masla, 200 g kajmaka, morsko sol, sveže zmlet poper, šopek peteršilja.

Meso operemo in osušimo s papirnato brisačo. Odstranimo morebitne kite, žile in mastne dele. Narežemo ga na manjše kocke. V čim večji ponvi dobro segrejemo polovico masla in na njem popečemo kocke mesa ravno toliko, da na zunaj porjavijo (ne preveč!). Med pečenjem meso malo posolimo. Pečeno meso skupaj z vsem sokom stresemo v drugo posodo, ponve pa nikakor ne obrišemo, temveč jo pustimo na hladnem delu štedilnika. Čebulo olupimo in nasekljamo na drobne kocke. Papriko operemo, očistimo in narežemo na krajše trakove ali na pravokotnike. Peteršilj sesekljamo, gobe očistimo in narežemo na rezine oziroma na lističe. V neočiščeno ponev, kjer smo pražili meso, damo drugo polovico masla in ga segrejemo. Dodamo čebulo in med mešanjem pražimo, da postekleni. Dodamo papriko, premešamo in pražimo, da se nekoliko zmehča. Nato dodamo še gobe in previdno premešamo. Ko gobe spustijo sok in tekočina povre, vse skupaj malo posolimo in previdno premešamo. Dodamo popečeno meso skupaj s sokom. Po okusu popramo in posujemo z delom peteršilja. Na hitro malo podušimo in odstavimo z ognja. Čez manjše ognjevarne posodice oziroma keramične skodelice (pripravimo jih toliko, kolikor bo jedcev) položimo po en list papirja za peko (nikar ne uporabite aluminijeve folije, kot to narobe počno v nekaterih restavracijah!) in ga pritisnemo ob dno. V tako obložene posodice enakomerno razdelimo pripravljeno zmes skupaj z vso omako, posujemo z ostankom peteršilja, na vsako porcijo položimo žlico kajmaka in iz papirja pripravimo nekakšne culice, ki jih pri vrhu zavijemo kot bombon oziroma povežemo z ognjevarno vrvico. Culice zložimo v globlji pekač, v katerega vlijemo manjši kozarec vroče vode, in za približno pol ure porinemo v pečico, segreto na 200 stopinj Celzija. Ko je jed pečena, vsako culico previdno, da se ne strga, položimo na svoj krožnik in še zaprto ponudimo skupaj z dobrim kruhom ali popečeno polento ali pečenim krompirjem.