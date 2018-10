Tretjič v svoji karieri bo vodenje te dalmatinske ekipe prevzel Ante Nazor. Zadar po štirih krogih v regionalni ligi ABA še nima zmage. Pipanov odhod je pospešil tudi pritisk navijaške skupine Tornado, ki je po porazu z Mornarjem vdrla na novinarsko konferenco, navijači pa so Pipanu ob tem odrekli gostoljubje in mu dejali, da v Zadru ni več zaželen.

»Sodelovanje z Alešem Pipanom je končano. Rad bi se mu zahvalil za vse, kar je naredil, s to ekipo je naredil veliko. Razlogi za prekinitev sodelovanja niso nespoštljiv odnos igralcev do trenerja ali drugi interni razlogi, temveč je bilo pomanjkanje kemije očitno, ni se oblikovala sinergija med trenerjem in igralci. Sodelovanje smo prekinili sporazumno,« je odločitev pojasnil športni direktor kluba Branimir Longin.