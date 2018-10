»Želel bi si, da bi Romunija postala članica schengenskega območja, a tega ne more pričakovati, če se bo oddaljevala od načel pravne države,« je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu poudaril Juncker po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Romunski predsednik je izpostavil, da vstop v schengensko območje ostaja prednostna naloga njegove države. Dejal je še, da bi se Romunija rada pridružila tudi območju evra, kakor hitro bo mogoče. Poudaril je, da ima država »voljo in moč« nadaljevati evropsko pot.

Romunija si skupaj z Bolgarijo za vstop v schengen prizadeva že vse od leta 2007, ko sta se državi pridružili EU, a za to potrebujeta soglasje vseh članic tega območja. Glavna zahteva je večji napredek na področju boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter pri reformi pravosodja.

Novembra poročanje o napredku v boju proti korupciji

Komisija bo novembra znova poročala o napredku v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu v Romuniji in Bolgariji v sklopu nadzornega mehanizma, ki ga je EU vzpostavila posebej za ti dve državi. To je bil namreč pogoj za njun vstop v unijo leta 2007 zaradi dvomov med članicami o njuni zrelosti na teh področjih.

Evropski poslanci so romunskega predsednika v razpravi prosili, naj posreduje, da bi se izognili razpadu pravne države zaradi sporne pravosodne reforme v Romuniji. »Izredno nas skrbijo reforme, ki dušijo pravosodni sistem ter oslabitve kazenskega zakonika, ki ovira boj proti korupciji,« je dejal vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt. Romunskega predsednika je še pozval, naj njegova država ne sledi zgledu Poljske in Madžarske.

»Romunska vlada je prestopila več meja glede vrednot in mora spremeniti smer,« pa je menil vodja skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber.

»Še naprej se bom trudil ohraniti pravno državo,« je poslancem odgovoril Iohannis.

Romunija je že na prvem oktobrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu slišala niz svaril in pozivov, naj spoštuje evropske vrednote ter naj ne gre po poti Madžarske in Poljske. Romunska premierka Viorica Dancila pa je ostro kritizirala redna bruseljska poročila o boju proti korupciji, češ da so zgrešila svoj cilj.