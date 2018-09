»Iniciativa, ki poskuša dati kontekst večji povezanosti vzhodnega dela Evrope z zahodom in svetom nasploh v transportu, energiji in procesu digitalizacije, dobiva neko zanimivo politično perspektivo,« je dejal Pahor v izjavi.

Slovenija lahko ravno na omenjenih treh osrednjih področjih pobude prispeva novo vrednost, je dodal. Pojasnil je, da bo dogodek v Ljubljani predvidoma ponovno pospremil gospodarski forum, ki je letos potekal prvič, in da bodo vztrajali pri že obstoječemu tipu organizacije, ko povabijo 12 sodelujočih držav ter predstavnike Evropske komisije in ZDA, so sporočili iz urada predsednika republike.

Na srečanju prvič Jean-Claude Juncker

Tokratnega tretjega srečanja, ki je potekal v ponedeljek in danes, se je prvič udeležil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Udeležence je skušal opogumiti, da ne ustvarijo novega koridorja le med severom in jugom, ampak tudi vzhodom in zahodom, da bi sooblikovali projekt, ki bo nagovoril vse Evropejce. »Vedno sem mislil, da mora Evropa dihati z obema pljučnima kriloma, vzhodnim in zahodnim,« je dejal.

Srečanja pobude se je kot gost udeležil tudi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki je med drugim izrazil željo, da bi se Nemčija pridružila pobudi, saj si želijo aktivno vlogo v razpravah, ki jih vodijo njene vzhodne sosede, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsedniki sodelujočih držav so sicer spregovorili o pomenu pobude za razvoj regije ter njenih ključnih ciljih na področju energetike, transporta, digitalizacije in gospodarskega sodelovanja. Pogovori so bili namenjeni oceni vloge Pobude treh morij v odnosu do Evropske unije in transatlantskih povezav s posebnim poudarkom na gospodarskem sodelovanju ZDA v regiji.

Letošnji gostitelj, romunski predsednik Klaus Iohannis, je izrazil skupno prepričanje, da bi morala EU in ZDA v teh časih ostati blizu - na političnem, gospodarskem in varnostnem področju. »Skupni interes je nad našimi razlikami,« je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Tudi Pahor je v današnji razpravi ocenil, da je pobuda pomembna platforma za krepitev transatlantske povezave. Ob tem je poudaril, da je pobuda lahko uspešna samo, če bodo njeni prednostni projekti v skladu s politikami, cilji in prednostnimi nalogami Evropske unije, pri čemer pa bi se morali izogniti podvajanju in poiskati sinergije z že obstoječimi pobudami EU za sodelovanje z državami Zahodnega Balkana in vzhodnega partnerstva.

Po koncu plenarnega zasedanja so predsedniki podpisali skupno deklaracijo.