Referendum so pripravili na pobudo Koalicije za družino in drugih organizacij, ki so blizu romunski pravoslavni cerkvi. Predlagatelji želijo v ustavo zapisati, da zakon skleneta moški in ženska. V ustavi namreč trenutno piše, da zakon skleneta "zakonca". Poroke istospolnih parov v Romuniji pa niso dovoljene.

Glede na javnomnenjske ankete se pobudi obeta visoka, 90-odstotna podpora, a odločitev ne bo obveljala, če bo glasove oddalo premalo volivcev.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je kritična do referenduma. Trdi, da je v nasprotju z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic in da spodbuja diskriminacijo homoseksualcev.

Aktivisti za gejevske pravice se bojijo, da bo referendum spodbudil sovraštvo in nasilje nad istospolno usmerjenimi v Romuniji.

V luči teh kritik se vladajoča socialdemokratska stranka (PSD) ni postavila na nobeno stran. Premierka Viorica Dancila je zatrdila, da referendum ni uperjen proti spolnim manjšinam.

Izid referenduma bodo po napovedih znan v ponedeljek.