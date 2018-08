Tretji dan protestov je bilo udeležencev precej manj kot v prvih dveh dneh, manj je bilo tudi policistov. Pred sedežem vlade v Bukarešti se je po navedbah romunske tiskovne agencije Agerpres zbralo okoli 10.000 ljudi, v mestu Iasi 2000, v mestih Cluj-Napoca in Sibiu pa po tisoč. Protesti so potekali mirno, veliko je bilo družin.

»Ne bomo šli, dokler ne boste šli vi,« so pred sedežem vlade v Bukarešti vzklikali demonstranti, med katerimi jih je več kazalo poškodbe s prvega dne demonstracij. Številni so nosili transparente z napisi Brez nasilja. Govorniki na protestih so vladi očitali, da vodi vojno proti lastnemu ljudstvu, in zahtevali, da odstopi.

Prvi dan protestov ranjenih 400 ljudi Prvi dan demonstracij, v petek, so v Bukarešti izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo ranjenih več kot 400 ljudi. Opozicija je zaradi nasilja na protestih zahtevala odstop notranje ministrice Carmen Dan in vodstva policije.