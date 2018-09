Zgodba Ozvalda Ivančiča je nenavadna – preselil se je v državo, iz katere se želi večina njenih državljanov izseliti. »Življenjski cilj vsakega drugega Romuna je, da bi se preselil v tujino,« je dejal Izolan, ki v Bukarešti živi že skoraj šest let.

V Romunijo ga je pripeljal slalom po krivinah življenja. Svojo sedanjo soprogo Ano je spoznal v službi v Sloveniji, kamor jo je napotila mednarodna korporacija, za katero sta takrat delala. Potem sta izgubila stik. Po več letih in ločitvah sta si začela dopisovati, nadaljevanje pa je kot v filmih. Ker sta Anini hčerki tedaj že hodili v šolo, je bila edina logična poteza, da preseli v Romunijo: »Ta odločitev ni bila lahka, s seboj je vlekla mnogo več nevarnosti in neznank kot gotovosti. Tudi ni bila kakšna odločitev dvajsetletnika, temveč sem bil že v resnih letih odraslega človeka.«

Ker je bilo ravno takrat podjetje, za katero je delal v Sloveniji, v prestrukturiranju, je prosil, da ga prestavijo na zavod za zaposlovanje. Ker je Romunija v Evropski uniji, se je lahko preselil na romunski zavod za zaposlovanje. Po nekaj mesecih je v eni od multinacionalk našel službo v tehničnem in komercialnem podpornem centru za južno Evropo, vključno s Slovenijo, kjer dela še danes.

Bukarešta, kaotična metropola

Tako se je preselil v mesto, ki ima več prebivalcev kot Slovenija. Pred prvim obiskom si je predstavljal, da je Bukarešta nekoliko bolj urejeno mesto. Pravi, da velike poslovne zgradbe rastejo kot gobe po dežju, a infrastruktura ne sledi razvoju: »So dnevi, ko po pet minut čakaš na stopnicah postaje podzemne železnice, da se množica razkropi in sploh lahko prideš do perona.« Od doma do službe potrebuje približno 45 minut za razdaljo kakšnih 15 kilometrov, od tega pol časa preživi na metroju, saj mora prepotovati iz južnega v severni del mesta. »Problem Bukarešte je, da je kot metropola premalo urejena, ker ne sledijo urbanističnim smernicam in načrtom, temveč gradijo kaotično, zelo verjetno po principu 'uslug in daril'. Od tedaj, ko sem prišel, pa do danes je promet postal res zelo kaotičen. Tudi zelo agresivno vozijo.«

Še huje je v trgovinah, predvsem ko so prazniki: »Drug po drugem hodijo. Veste, to je tako, kot da bi psa leta imeli na vrvici, potem pa bi ga spustili in bi se mu zmešalo od svobode. Tu je enako: desetletja so bile police prazne, sedaj pa je vsega preveč. Saj pri nas ni dosti drugače.«